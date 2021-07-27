СТБ объявил состав звездного жюри нового сезона шоу Україна має талант

К 30-й годовщине независимости нашего государства телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят новый сезон проекта Україна має талант. Премьера шоу состоится осенью.

Ведущим проекта стал Григорий Решетник и уже известна основная тройка звездных судей. Среди них — украинский телеведущий Сергей Притула, главная героиня шоу Холостячка Ксения Мишина и танцор Евгений Кот.

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По данным СТБ, в составе жюри нового сезона должен появиться четвертый судья. В частности, в различных выпусках проекта к жюри присоединятся люди, которых украинцы называют гордостью страны.

Среди них — легенды украинского спорта и звезды, благодаря которым наш флаг поднимался на различных международных аренах.

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук рассказала, что гордится тем, что в очередной раз телеканал собирает ярких звездных судей.

По ее словам, каждый из членов жюри — пример таланта, умноженного на многолетний труд и веру в себя. Однако, по ее мнению, самая главная ценность — звездные судьи имеют огромное желание раскрыть таланты каждого участника проекта и способствовать реализации их мечты.