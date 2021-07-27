Известная украинская певица и автор хитов многих украинских звезд Jerry Heil стала ведущей бекстейджа шоу Україна має талант на телеканале СТБ.

Премьера Україна має талант запланирована на осень 2021 и приурочена к 30-летию независимости Украины. Знаменитость будет помогать ведущему проекта Григорию Решетнику показывать закусилье съемок кастингов.

Артистка покажет, как участники будут готовиться к выступлениям и реагировать на комментарии судей.

Звезда также будет учиться всему, что видит на кастингах — Jerry попробует станцевать фристайл, постоять на гвоздях, сесть на шпагат, читать реп и многое другое.

— Я сама — целевая аудитория и фанатка Україна має талант! Я пересмотрела много сезонов и всегда восхищалась теми скиллами и талантами, которые демонстрировали участники шоу. Мне так приятно, что в этом обновленном сезоне Україна має талант я стала его частью. И как ведущая бекстейджа имею возможность первой поговорить с участниками и рассказать зрителям их невероятные истории.

Я понимаю, что они сейчас чувствуют и почему они здесь — каждый хочет на всю страну показать себя настоящим, показать свой особый талант. Это как раз о моем пути, и поэтому мне легко будет разглядеть подобные истории в других. Я уверена, этой осенью мы увидим уникальных людей, которые покажут, на что способна наша украинская нация и как сильно она умеет мечтать, — отмечает исполнительница.