МастерШеф.Селебрити 9 выпуск — кто победил

Сегодня, 31 июля, состоялся 9 выпуск кулинарного шоу МастерШеф.Селебрити — на кухне соревновались звездные любители животных.

В шоу МастерШеф.Селебрити приняли участие собачники и кошатники.

В команде собачников собрались Дмитрий Коляденко, Олег Кензов и Jamala.

Монро, Амадор Лопес и Илона Гвоздева отдали первенство котикам.

Амадор Лопес в очередной раз доказал, что венесуэльцы — очень экспрессивный народ.

Монро трудно было проявить себя в конкурсе Крокодил, ведь ей запретили говорить.

А Jamala рассказала, что влюбила в себя мужа с помощью борща.

Первый конкурс МастерШеф.Селебрити

В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити звезды кричали и нервничали Один из участников команды угадывал блюдо с закрытыми глазами и диктовал остальным список ингредиентов, рецепт и подачу.

Амадор Лопес так громко кричал и переживал из-за того, что не мог угадать составляющие блюда, что его коллега по команде Монро захотела поменять игрока.

Дмитрий Коляденко хорошо разбирается во вкусах, не боится страшных названий редких специй и легко оперирует кулинарными терминами. Но поможет ли это ему, когда на глазах будут непрозрачные черные очки?..

Второй конкурс МастерШеф.Селебрити

Следующим был конкурс под названием Кулинарный крокодил. От синих блюдо показывала Монро, а от красных ― Олег Кензов. Монро досталось филе миньон с яблоками в винном соусе, а Олегу Кензову ― куриные медальоны со спаржей и сырным соусом. Они воочию увидели блюда-оригиналы, узнали все составляющие и показали своим командам каждый этап приготовления без слов, только с помощью жестов. На все про все судьи выделили участникам только 20 минут! В итоге выиграла команда синих.

Третий конкурс — печеночный торт

В третьем конкурсе селебрити нужно было сделать печеночный торт. Однако готовить они должны были с усложнениями ― в лошадином седле, с выключенными плитами и т. п. Усложнения доставались участникам после викторины: если правильно ответишь на вопрос Эктора ― получишь легкое усложнение.

В это трудно поверить, но в 3 конкурсе выиграла команда синих! Поэтому серебряная сковородка досталась хозяевам кошек: Илоне Гвоздевой, Монро и Амадору Лопесу.

Фото: СТБ