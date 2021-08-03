Известная телеведущая Маша Ефросинина стала приглашенной звездной судьей Україна Має Талант.

— Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с Україна має талант. Ранее я часто слышала сожаления людей о приостановлении проекта. Еще тогда я поняла, что это настоящая народная любовь телезрителей. Україна має талант может быть долговечным шоу, хоть и на украинском телевидении это большая редкость, — поделилась звезда своим мнением о проекте.

— Этот проект — площадка для объединения и самовыражения невероятно талантливых людей, которые идут к своей мечте. Я восхищаюсь проектом, а также уважаю телеканал СТБ, ― добавила Маша.

Маша Ефросинина — украинская телеведущая, актриса и общественный деятель. Она также является почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.

Кроме того, Маша является ведущей провокационного шоу Мой секрет на телеканале СТБ, а также авторского проекта Экзамен в YouTube.

Сьемка Україна має талант уже стартовала. В тройке жюри оказались телеведущий Сергей Притула, главная героиня шоу Холостячка Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник, а Jerry Heil покажет бекстейдж шоу — певица прольет свет на подготовку участников к выступлениям.

Ранее Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева стала приглашенной звездной судьей Україна має талант.

Источник: СТБ