Певица и народная артистка Украины Руслана стала приглашенной звездной судьей шоу Україна має талант.

Руслана призналась, что зрителей ждет яркий сезон, поскольку наша нация очень талантливая.

— Грандиозный проект Україна має талант открывает много уникальных талантов нашей страны. Я счастлива стать его частью и хочу получить заряд вдохновения от участников! Хочется, чтобы мечты людей осуществились и вся страна этой осенью увидела, какая талантливая наша нация.

Я сама знаю, какая большая работа стоит за каждым талантом и насколько важна поддержка близких людей. Уверена, это будет яркий сезон, — сказала певица.