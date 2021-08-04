Певица и народная артистка Украины Руслана стала приглашенной звездной судьей шоу Україна має талант.
Руслана призналась, что зрителей ждет яркий сезон, поскольку наша нация очень талантливая.
— Грандиозный проект Україна має талант открывает много уникальных талантов нашей страны. Я счастлива стать его частью и хочу получить заряд вдохновения от участников! Хочется, чтобы мечты людей осуществились и вся страна этой осенью увидела, какая талантливая наша нация.
Я сама знаю, какая большая работа стоит за каждым талантом и насколько важна поддержка близких людей. Уверена, это будет яркий сезон, — сказала певица.
Руслана стала победительницей Евровидения 2004. Благодаря зажигательной песни Wild Dances и яркому выступлению певица набрала 280 баллов и принесла Украине первый триумф на международном песенном конкурсе.
После победы она получила звание народной артистки Украины.
Сейчас Руслана является активным общественным деятелем, а к 30-летию независимости Украины планирует выпустить новый альбом.
Напомним, что телеканал СТБ и группа StarLightMedia снимают новый сезон легендарного проекта Україна має талант.
Премьера шоу состоится осенью в эфире телеканала СТБ. Ведущим стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям покажет певица Jerry Heil.
В судейских креслах в новом сезоне вы увидите телеведущего Сергея Притулу, главную героиню шоу Холостячка Ксению Мишину и хореографа Евгения Кота.
Более того, в составе звездного жюри появится и четвертый судья.
Еще одно судейское кресло будет принадлежать олимпийским чемпионам и звездам, благодаря которым флаг Украины поднимался на разных международных аренах.
На предыдущем кастинге приглашенной звездной судьей стала телеведущая Маша Ефросинина.