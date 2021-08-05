В Киеве продолжаются съемки легендарного шоу Україна має талант. В новом сезоне зрители увидят инновационную сцену, дизайн которой разрабатывали несколько месяцев.

Главная особенность сцены — большой радиальный экран по центру, размером более 120 кв. м. и большие боковые экраны.

— Экрана такого размера никогда не было на сцене Україна має талант. По обеим ее сторонам мы разместили небольшие секции — они придают визуальный эффект “разлетающегося” экрана. По периметру всего зала мы построили множество лайтбоксов, которые соединяют зрительный зал и сцену в единую картинку, – рассказал продюсер проекта Алексей Храмов.

Кроме этого, в обновленном сезоне изменится и форма сцены. Такой поклонники проекта ее еще не видели.

— Мы решили, что хотим огромную круглую сцену, которой раньше тоже никогда не было в проекте. Чтобы ее построить, на нашей локации во Дворце культуры КПИ пришлось разобрать половину рядов зрительного зала, — поделился деталями Алексей.

Кроме этого, продюсеры шоу модифицировали стол звездного жюри: теперь его фронтальная часть состоит из LСD-экранов.

Кресты, обозначающие “нет”, когда судьи нажимают красную кнопку на столе, будут также освещаться на большом экране, который органично вписан во всю конструкцию сцены.

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Напомним, что премьера Україна має талант состоится осенью в эфире телеканала СТБ. Ведущим стал Григорий Решетник, а закулисье проекта покажет певица Jerry Heil.

В судейских креслах в новом сезоне зрители увидят телеведущего Сергея Притулу, главную героиню шоу Холостячка Ксению Мишину и хореографа Евгения Кота.

Более того, в составе звездного жюри появится и четвертый судья. На предыдущем кастинге приглашенной звездной судьей стала певица Руслана.