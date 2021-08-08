МастерШеф. Селебрити 10 выпуск — кто победил в кулинарном шоу

В субботу, 7 августа, на телеканале СТБ состоялся показ 10 выпуска шоу МастерШеф. Селебрити, в котором певцы, актеры и шоумены выясняли, кто же из них лучший в кулинарии.

В поединке сошлись самые яркие семейные пары украинского шоу-бизнеса. В красной команде — актриса Екатерина Тышкевич, певицы MamaRika и Alyosha, которые соревновались против синего коллектива — шоумена Сергея Середы, певца и фронтмена группы Антитела Тараса Тополи и актера Валентина Томусяка.

Влюбленные пары продемонстрировали свою силу в кулинарном выпуске, показав, что они не готовы уступить друг другу в этом напряженном поединке.

Для мужчин это стало настоящим вызовом, поскольку никто из них не может похвастаться достижениями в кулинарной сфере. А Середа и Тополя знают о кухне лишь то, что там обычно готовят их жены.

В конце концов победили девушки, приговор объявил легендарный кулинар Эктор Хименес-Браво. В первом конкурсе мужчины уверенно показали себя, однако красные решили не отставать и одержали победу в 10 выпуске шоу МастерШеф. Селебрити.