Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Юлія Захарченко |

Настоящий вызов: в 10 выпуске МастерШеф. Селебрити соревновались звездные пары

Настоящий вызов: в 10 выпуске МастерШеф. Селебрити соревновались звездные пары

В субботу, 7 августа, на телеканале СТБ состоялся показ 10 выпуска шоу МастерШеф. Селебрити, в котором певцы, актеры и шоумены выясняли, кто же из них лучший в кулинарии.

В поединке сошлись самые яркие семейные пары украинского шоу-бизнеса. В красной команде — актриса Екатерина Тышкевич, певицы MamaRika и Alyosha, которые соревновались против синего коллектива — шоумена Сергея Середы, певца и фронтмена группы Антитела Тараса Тополи и актера Валентина Томусяка.

МастерШеф. Селебрити 10 выпуск — кто победил в кулинарном шоу

Влюбленные пары продемонстрировали свою силу в кулинарном выпуске, показав, что они не готовы уступить друг другу в этом напряженном поединке.

Для мужчин это стало настоящим вызовом, поскольку никто из них не может похвастаться достижениями в кулинарной сфере. А Середа и Тополя знают о кухне лишь то, что там обычно готовят их жены.

В конце концов победили девушки, приговор объявил легендарный кулинар Эктор Хименес-Браво. В первом конкурсе мужчины уверенно показали себя, однако красные решили не отставать и одержали победу в 10 выпуске шоу МастерШеф. Селебрити.

Читайте
МастерШеф.Селебрити 9 выпуск: победа досталась синим

Источник: СТБ

Фото: СТБ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка