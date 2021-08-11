Телеканал СТБ обнародовал первый проморолик романтического реалити Холостячка 2 вместе со Златой Огневич.

Премьера проекта состоится уже осенью 2021 года.

Создатели шоу отметили, что новый сезон Холостячки покорит сердца поклонников и подарит водоворот незабываемых эмоций.

В ролике Злата Огневич позирует в роскошной блестящем платье и уверенно шагает навстречу своей любви.

На фоне звучит романтичный кавер на хит Алиши Киз Girl on Fire.

— Она заставит гореть каждое сердце! Зажги огонь любви вместе с холостячкой Златой Огневич этой осенью, — говорят создатели шоу.

Ранее Злата Огневич рассказывала о страхах, связанных с проектом Холостячка 2. Она призналась, что больше всего переживает из-за того, что ей могут понравиться два парня одновременно.

Но если возникнет такая ситуация, то Злата сама будет приглашать мужчин на свидание.

Кроме этого, она будет придумывать участникам Холостячки разные задания, чтобы увидеть, какие они есть на самом деле.