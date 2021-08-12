Украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020 Жан Беленюк стал приглашенным звездным судьей проекта Україна має талант.

По словам Жана, Україна має талант — крутая площадка, которая раскрывает все многообразие талантов нашей страны и помогает им проявить себя.

— Этот проект вызывает во мне гордость за украинцев, которые идут к своей мечте и много работают над ее достижением. Поэтому, как только у меня появилось немного свободного времени, я согласился стать приглашенным судьей проекта. Конечно же, с особым интересом жду участников, которые придут демонстрировать спортивный талант, — сказал Беленюк.

Он признался, что постарается держать золотую середину между лояльностью и строгостью, особенно по отношению к юным талантам.

Напомним, что к 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia снимают новый сезон проекта Україна має талант.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звездными судьями — Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Ведущей диджитального бэкстейдж-шоу — певица Jerry Heil.

На этапе телевизионных кастингов к основной тройке звездного жюри присоединится четвертый звездный судья.