Сара Джессика Паркер, звезда будущего сериала И просто так…, продолжения сериала Секс в большом городе, поделилась несколькими новыми фотографиями со съемок, на которых появился измененный актерский состав — в него вошла актриса Николь Ари Паркер.

На фото знаменитости позируют вчетвером — обнимаются, фотографируются со спины и закидывают шеи назад, улыбаясь на камеру.

— Я бы всю ночь подпевала с этим трио песни о любви 70-х, — дополнила звезда подписью под фото.

Ранее фанаты предполагали, что в продолжении культового сериала Секс в большом городе будет три главные героини — Ким Кэттролл отказалась от роли. Однако фото, сделанное со съемок продолжения показало обратное — к тройке в лице Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис присоединится актриса Николь Ари Паркер.

В сериале И просто так… Никсон и Дэвис будут играть свои привычные роли Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк, которые они сыграли во всех шести сезонах Секса в большом городе.

Что касается Николь, то она сыграет Лизу Тодд Вексли, мать троих детей и документалиста с Парк-авеню, о чем ранее сообщалось в HBO Max.

Съемки продолжения сериала Секс в большом городе начались в Нью-Йорке 9 июля. И хотя даты премьеры пока что нет, сериал станет доступным на платформе HBO Maх.

Источник: Сара Джесика Паркер, People

Фото: Сара Джесика Паркер