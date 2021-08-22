МастерШеф. Селебрити 12 выпуск — кто победил в кулинарном шоу

В субботу, 21 августа, на телеканале СТБ состоялся показ 12 выпуска шоу МастерШеф. Селебрити, в котором танцовщики, актеры и шоумены выясняли, кто же из них лучший в кулинарии.

В поединке за звание топ-повара сошлись яркие пары украинского шоу-бизнеса. В красной команде — Кристина Решетник, Лилиана Яма, главная героиня шоу Холостячка и актриса Ксения Мишина.

Звездные девушки соревновались против синего коллектива — комика Александра Эллерта, шоумена Григория Решетника и танцовщика Влада Ямы.

В течение выпуске зрители наблюдали напряженную борьбу между влюбленными. Красные не готовы были идти на уступки синим, пытаясь до последнего завоевать свою победу.

Девушки на кухне чувствовали себя, словно рыба в воде. Звезды готовили блюда с любовью и заботой. А вот парни, специалисты в поедании пищи, похоже, были немного шокированы новыми деликатесами, которые им пришлось готовить.

В последнем конкурсе звездные пары приготовили куриные крылья с хрустящей корочкой в ​​кисло-сладком соусе на основе кваса. Именно благодаря этому блюду синие смогли одержать победу, сделав соус, который очень понравился судье — известному шеф-повару Эктору Хименесу-Браво.