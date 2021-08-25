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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Валентина Чорна |

Звезда TikTok Даша Евтух стала участницей МастерШеф

Даша Євтух

Блогер и звезда TikTok Даша Евтух стала участницей кулинарного шоу МастерШеф.

На официальной странице МастерШеф обнародовали ролик, в котором девушка общается с судьями проекта и рассказывает о себе.

Премьера кулинарного шоу состоится 28 августа в 19.00 на телеканале СТБ.

В комментариях пользователи сети отметили, что будут болеть за Дашу, поэтому с нетерпением ждут новый сезон.

  • Ого, Дашка я за тебя!
  • Буду болеть за тебя!
  • Наконец-то новый сезон.
  • Жду с нетерпением.
  • Вот таких простых людей и не хватает, — пишут в сети.

Даша Евтух проживает в селе Богодаровка в Полтавской области. Она стала популярной в социальных сетях благодаря своей открытости и искренности.

Девушка снимает ролики и демонстрирует все реалии сельской жизни.

Даша показывает, как сажает картошку, ухаживает за животными — лошадьми и коровами, а также делает распаковки товаров из сельского магазина.

За каждым шагом 23-летней Даши в TikTok следят более 550 тыс. человек, а некоторые ее ролики имеют более 3 млн просмотров.

@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук — Даша Евтух

@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук — Даша Евтух

@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук — Даша Евтух

По образованию Даша — технолог переработки продукции животноводства. Но всю жизнь девушка хотела быть актрисой, поэтому в съемках роликов она нашла свое предназначение.

На личной странице в Instagram девушка чаще всего делится личными фото, чем видео. В этой социальной сети за ней следят 201 тыс. подписчиков.

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