Блогер и звезда TikTok Даша Евтух стала участницей кулинарного шоу МастерШеф.
На официальной странице МастерШеф обнародовали ролик, в котором девушка общается с судьями проекта и рассказывает о себе.
Премьера кулинарного шоу состоится 28 августа в 19.00 на телеканале СТБ.
В комментариях пользователи сети отметили, что будут болеть за Дашу, поэтому с нетерпением ждут новый сезон.
- Ого, Дашка я за тебя!
- Буду болеть за тебя!
- Наконец-то новый сезон.
- Жду с нетерпением.
- Вот таких простых людей и не хватает, — пишут в сети.
Даша Евтух проживает в селе Богодаровка в Полтавской области. Она стала популярной в социальных сетях благодаря своей открытости и искренности.
Девушка снимает ролики и демонстрирует все реалии сельской жизни.
Даша показывает, как сажает картошку, ухаживает за животными — лошадьми и коровами, а также делает распаковки товаров из сельского магазина.
За каждым шагом 23-летней Даши в TikTok следят более 550 тыс. человек, а некоторые ее ролики имеют более 3 млн просмотров.
@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук — Даша Евтух
@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук — Даша Евтух
@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук — Даша Евтух
По образованию Даша — технолог переработки продукции животноводства. Но всю жизнь девушка хотела быть актрисой, поэтому в съемках роликов она нашла свое предназначение.
На личной странице в Instagram девушка чаще всего делится личными фото, чем видео. В этой социальной сети за ней следят 201 тыс. подписчиков.