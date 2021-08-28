Холостячка 2: за Злату Огневич будет бороться ресторатор из Лондона Винченцо

Уже 17 сентября стартует второй сезон романтического реалити Холостячка. Участники будут бороться за сердце украинской певицы Златы Огневич.

В частности, покорить главную героиню проекта попытается ресторатор из Лондона — Винченцо Дулепа.

31-летний Винченцо родом из Черновцов. В родном городе мужчина работал официантом.

Однако четыре года назад он решил в корне изменить свою жизнь, поэтому переехал в Великобританию.

В Лондоне он брался за любую работу: работал на стройке, был бариста и официантом.

Но потом Винченцо вместе со своим коллегой решил открыть первый ресторан украинской кухни в городе.

Сейчас у мужчины с его партнером по бизнесу есть уже два заведения с национальной едой в Лондоне.

У Винченцо есть практически все: успешный бизнес, карьера, амбиции, однако нет не менее важной составляющей счастливой жизни — любви.

— Я хочу свою семью и буду делать для нее все. У меня хорошее предчувствие. А вдруг Злата — моя судьба, мой человек, с которым я проживу всю жизнь, — делится участник шоу.

17 сентября в 19.00 выйдет первый выпуск романтического реалити Холостячка 2. Ведущим проекта неизменно остается Григорий Решетник.

Завоевать сердце главной героини постараются 15 мужчин-участников.

Известно, что вторым претендентом, который будет бороться за сердце Огневич, является стоматолог Роман из Киева.

Больше новостей о романтическом реалити Холостячка 2 читайте на Фактах ICTV.