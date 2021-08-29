В субботу, 28 августа, на телеканале СТБ стартовал первый выпуск МастерШеф 11. Любители кулинарии снова будут покорять самую известную кухню Украины.

Полицейский, мама в декрете, женщина-мясник, профессиональная модель и даже хореограф будут выяснять, кто из них лучший в кулинарии.

В первом выпуске МастерШеф 11 прошел кастинг — самая волнующая часть конкурса. Лучшие получили белые фартуки и прошли в следующий этап.

Было много знакомых лиц и людей, которые просто обожают кулинарию.

В частности, участница 2 сезона Топ-модель по-украински Ярослава Крутова готовила авторскую версию борща.

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Также был и известный хореограф Амадор Лопес, который угощал судей чили кон карне — блюдо, которое очень хорошо знает и любит Эктор Хименес-Браво.

Пыталась покорить судей и Даша Евтух, которая живет в селе, но умудряется набирать миллионы просмотров на своих видео в TikTok.

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Также хотели покорить своими блюдами гример, сексолог и бармен.

Между тем на кастинг пришел и 19-летний Александр, мечтающий о собственном ресторане. Когда парень научился готовить сдобу по бабушкиному рецепту, то он всерьез увлекся кулинарией.

Среди участников кастинга был даже профессиональный танцор балета и женщина-мясник, которая своими руками разбирала свиные туши.

Участники удивляли судей не только нестандартными вкусовыми сочетаниями, но и жизненными историями и профессиями.

Судейский состав в 11-м сезоне МастерШеф остался стабильним. Так, возглавляет судейское трио Эктор Хименес-Браво, также остался шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский и основательница первой украинской кулинарной академии Ольга Мартыновская.