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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Валентина Летяк |

Телеканал СТБ завершает участие в проведении национального отбора на Евровидение

Нацвідбір на Євробачення

Общественный вещатель решил в дальнейшем проводить национальный отбор на музыкальный конкурс Евровидение самостоятельно. Поэтому телеканал СТБ благодарит за партнерство и завершает участие в проекте.

— Национальный отбор на Евровидение был очень важным проектом для телеканала СТБ и группы StarLightMedia. Сделать из нацотбора главное музыкальное событие — такую ​​цель мы ставили перед собой шесть лет назад, начиная партнерство с Общественным вещателем, и четко ее придерживались.

Это был наш вклад в поднятие имиджа страны на международной арене, поддержку национальных талантов и развитие украинской музыкальной индустрии. Мы достигли много громких успехов и задали нацотбору высокую планку. Сегодня мы завершаем наше участие в выборе представителя Украины на песенный конкурс, — заявила управляющий директор СТБ Людмила Семчук.

По ее словам, кардинально другой подход к выбору представителя на Евровидение сразу открыл возможности для молодых талантливых украинских исполнителей, сделав его масштабным, зрелищным и честным, с понятной системой голосования и равными условиями для всех.

Сотрудничество СТБ и UΛ: Первый началась в 2015 году. Тогда они подписали трехлетний меморандум о совместном проведении национального отбора, а затем продолжили его еще на три года.

СТБ взял на себя проведение кастингов и прямых эфиров, а также по собственной инициативе решил предоставлять победителю нацотбора помощь в подготовке к большому Евровидению и создании конкурсного номера.

За эти годы локальный отблор удалось превратить в главное музыкальное событие в стране. Шесть лет подряд нацотбор на Евровидение с участием СТБ был в топе любимых проектов украинцев и несколько раз отмечен профессиональными премиями Телетриумф и Ukrainian design: The very Best Of.

— Спасибо команде, всем зрителям, СМИ, артистам и партнерам за то, что вместе мы сделали национальный отбор на Евровидение главной звездой украинского телевидения, — подытожила Семчук.

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Источник: СТБ

Фото: СТБ

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