Одним из участников романтического реалити-шоу Холостячка стал Андрей Хветкевич — бизнесмен, чемпион Америки и Украины по фридайвингу, подводный фотограф.

Мужчине 37 лет. Сейчас он занимается IT-бизнесом. Однако три года назад Андрей сильно увлекся фридайвингом. За это время он успел стать чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея Хветкевича — ныряние с задержкой дыхания на 4 мин и погружение на 97 м.

— Однажды в Таиланде я попробовал фридайвинг, и буквально за месяц обучения уже мог нырять на глубину до 30 метров. Когда начал изучать рекорды в этом виде спорта, понял, что могу их побить. И я это успешно сделал — на моем счету семь рекордов. Я стал чемпионом Украины и США, — рассказал Андрей.

Ради Златы Огневич Андрей отказался от международных соревнований, к которым готовился больше года.

Выберет ли Холостячка Андрея, станет известно 17 сентября в 19.00 на телеканале СТБ.

Холостячка 2

17 сентября в 19.00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера романтического реалити Холостячка 2. Во втором сезоне шоу участники будут бороться за сердце украинской певицы Златы Огневич.

Ведущим проекта неизменно остается Григорий Решетник.

15 мужчин-участников будут пытаться завоевать сердце главной героини — приглашать на свидания, удивлять и устраивать романтические встречи.