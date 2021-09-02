За сердце Златы Огневич на романтическом реалити-шоу Холостячка будет бороться профессиональный каскадер Павел Богда.

30-летний Павел родился в городе Днепр. Он один из немногих профессиональных каскадеров-универсалов в Украине. Богда дублировал героев в известных кинофильмах, таких как — Крепостная, Безславні кріпаки, Червоний, Shadow of War 2 (Warner Bros.), Division 2 (Ubisoft) и другие. Также дважды снимался в Болливуде.

— Я горю, умираю, в меня стреляют. Профессия каскадера очень редкая и действительно опасная, – рассказал Павел.

По словам Богды, в Украине профессиональных каскадеров не так уж и много — около 100, и он один из них.

Мужчина специализируется на конно-трюковой работе, взаимодействии с пиротехникой, стрельбой, огнем, практикует единоборства и многое другое.

Павел признался, что готов к серьезным отношениям, поэтому настроен завоевать сердце главной героини Холостячки.

— Я пришел на проект ради Златы. Она очень привлекательная женщина. Любит экстрим, непоседа. Мне это нравится, потому что я и сам такой, – сказал участник.

Премьера реалити-шоу Холостячка 2 состоится уже 17 сентября на телеканале СТБ в 19.00.

Ранее стало известно, что участниками Холостячки стали ресторатор и стоматолог.