Телеканал СТБ обнародовал анонс первого выпуска романтического реалити Холостячка 2 вместе со Златой Огневич.

Долгожданная премьера проекта состоится уже 17 сентября в 19.00.

В ролике можно увидеть, как на первую вечеринку к главной героине приезжает полицейская машина.

А сама Злата Огневич удивилась такому повороту событий.

— На первую вечеринку приедет полиция или новый участник проекта? — заинтриговали создатели шоу.

Бороться за сердце главной героини будут 15 участников. Известно, что среди них есть ресторатор из Лондона — Винченцо Дулепа и стоматолог Роман из Киева.

Ведущим второго сезона станет Григорий Решетник.

Ранее Злата Огневич рассказывала о страхах, связанных с проектом Холостячка 2. Она призналась, что больше всего переживает из-за того, что ей могут понравиться два парня одновременно.

Но если возникнет такая ситуация, то Злата сама будет приглашать мужчин на свидание.

Кроме этого, она будет придумывать участникам Холостячки разные задания, чтобы увидеть, какие они есть на самом деле.