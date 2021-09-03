Ведущая и руководитель информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк присоединится к саммиту, посвященному устойчивой моде в Украине — BE SUSTAINABLE! Fashion Summit.

Елена Фроляк, как амбасадор экологического направления ГД ООН в Украине, раскроет тему детокса гардероба, а именно: как одежда вредит экологии, какова в этом роль потребителей, что предусматривает Global Fashion Agenda и как мировые гиганты модной индустрии и сознательные украинские бренды очищают свое производство.

— Машина модной индустрии десятилетиями работала на прибыль, провокацию аппетитов покупателей и постоянную рекламу. Сейчас важно держать эту проблему на повестке дня, постоянно обращая внимание на то, что каждый из нас может быть модным и ответственным одновременно. Каждая покупка должна стать продуманной. Пришло время, когда наши прихоти и спонтанные покупки становятся большой проблемой окружающей среды. Об этом нужно кричать отовсюду: радио, телевидение, соцсети, интернет, – сказала ведущая.

На BE SUSTAINABLE! Fashion Summit будут рассмотрены такие аспекты как:

подходы к переосмыслению производства и потребления модного продукта;

вызовы сохранения ресурсов и технологическое развитие;

перспективы циркуляционных коллабораций.

Вместе с ведущей ICTV на мероприятии выступят Марта Маркез — основательница бренда Marques Almeida, Орсола де Кастро — основательница и креативный директор глобального развития Fashion Revolution, Керри Мерфи — основатель The Fabricant, Юлия Кушер — коммерческий директор завода по выращиванию алмазов Алькор-Д и другие.

Саммит состоится 4 сентября в рамках Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021. Событие будет проходить в онлайн- и офлайн-формате.

27 апреля Елена Фроляк подписала меморандум о сотрудничестве с Сетью Глобального договора ООН в Украине. Она стала первым амбассадором экологического направления деятельности организации.