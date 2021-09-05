В первом конкурсе МастерШеф 11 сезон 2 выпуск кулинары-любители впервые почувствовали настоящий дух соревнований. Они разделились на команды и попытались работать вместе.

Первое испытание 11 сезона МастерШеф

Каждая из команд готовила блюдо-презентацию: аперитив, стартер, небольшую закуску, но испытание было на скорость.

Амадор Лопес быстро начал называть Виталину Мкчтрян любовь моя, а вот Тамара не одобрила выбор своей команды.

В первом конкурсе 2 выпуска МастерШеф 11 кулинары готовили закуску, которая докажет, что они достойны места в двадцатке. Если судьям не понравится блюдо, они отправят всю команду домой сразу же, не разбираясь, кто допустил ошибку.

Команды выбирали ингредиенты из специальной фуд-горки. Для каждой команды на фуд-горке 11 сезона МастерШеф было 45 ингредиентов, выбрать из которых можно только пять.

На следующем этапе команды готовили блюдо из тех 5 ингредиентов, которые они выбрали после первого этапа. Команда, которая придет на фуд-горку последней — будет готовить из тех ингредиентов, которые останутся. На все про все у девяти команд 11 сезона МастерШеф только три часа.

Команды представили судьям 11 сезона МастерШеф тартар с сырым желтком, закуску из креветок, севиче из сибаса, сальсу и паштеты.

Второй конкурс 2 выпуска МастерШеф 11 сезон

Участники переместились на знаменитую кухню. Они снова разделились на команды. На этот раз им нужно было пробовать блюда, угадывать ингредиенты по вкусу и воспроизводить их. Если участники команды ошибутся, они рискуют оказаться в черных фартуках.

Судьи 11 сезона МастерШеф разделили участников на четыре команды методом жеребьевки. В первую команду вошли: капитан Амадор Лопес, Яна Лескова, Андрей Кадай, Виталина Мкртчян, Даша Евтух, Дмитрий Дихтяр. Их цвет синий.

Во вторую команду в желтых фартуках вошли Татьяна Илина, Алиса Пяточная, капитан Юра Чученко, Максим Савчук, Марина Файницька, Тамара Мельникова.

Сергей Нижевський, Наталья Кифяк, Ростислав Онищенко, Влад Кулешов, Светлана Ткаченко, капитан Михаил Дмитриев попали в красной команды. А Диана Куваева, Евгений Лобанов, Елена Дяченко, Саша Кривец, капитан Богдан и Серафим Дерега — к зеленой команде.

Тамара отличилась во время приготовления бисквита. Женщина настаивала, что в рецепте должен быть коньяк.

У участников МастерШеф 11 возникли сложности с угадыванием рыбы. Что, как в эталонной блюде используется не привычная дорада или сибас, а что-то более редкое…

Участникам пришлось преодолевать свои страхи, ведь в лесу полно пиявок, червей и другой неприятной живности.

Повара-любители в черных фартуках долго ходили по лесу в поисках продуктов, напрочь забыв, что им нужно еще и готовить блюдо. Ведь именно она подарит желанный билет в 20-ку проекта.

Поскольку все необходимые продуктов для своего блюда Диана не смогла найти, девушка решила вызвать тайного повара на кулинарный батл. Им, кстати, был Вадим Пава Бжезинский.

Диана отдала морскую капусту обменять ее на рис. Любительнице и Вадиму нужно было филеюваты сибаса, у кого оно будет идеальным, тот и победил. К сожалению, девушка не смогла превзойти победителя 7 сезона МастерШеф и проиграла свой ингредиент. Интересно, решится, еще кто-то из любителей вызвать его на кулинарный батл, чтобы обменять свой продукт на желаемый?

Время на приготовление блюд постоянно шло, а некоторые повара-любители еще в поисках нужных ингредиентов в лесу. Ольга Мартыновская решила напомнить им, что от их результата зависит место в 20-ке 11 сезона МастерШеф и они поспешили готовить.

Финал МастерШефа 11 сезона

После финального свистка, семерка обладателей черных фартуков представила судьям 11 сезона МастерШеф свои блюда. К сожалению, не все они были совершенными по вкусу.

По вердиктам трех судей кулинарного шоу, в 20-ку 11 сезона МастерШеф вошли Владислав Кулешов, Светлана Ткаченко, Диана Куваева, Михаил Дмитриев.

Уже в следующую субботу, в 3 выпуске 11 сезона МастерШеф мы увидим первые испытания сложившейся 20-ки лучших поваров-любителей страны.