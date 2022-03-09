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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Discovery прекращает трансляцию своих каналов в России

Маліновська Ангеліна
Discovery прекращает трансляцию своих каналов в России

Сегодня, 9 марта, Discovery Inc (DISCA.O) заявила о решении отменить трансляцию своих каналов и служб в России. Таким образом, медиакомпания присоединилась к растущему количеству корпораций, которые выходят из страны в ответ на агрессию РФ в Украине.

Пятнадцать развлекательных брендов Discovery, включая HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, распространяются через Media Alliance, совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой.

– Discovery решила приостановить трансляцию своих каналов и сервисов на территории России, – сказали в компании.

Напомним, что крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music закрывает свои офисы в России и объявила, что приостанавливает все бизнес-операции в РФ.

Кроме того, ранее Coca-Cola и PepsiCo сообщили, что приостанавливают работу в России.

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