Discovery прекращает трансляцию своих каналов в России

Сегодня, 9 марта, Discovery Inc (DISCA.O) заявила о решении отменить трансляцию своих каналов и служб в России. Таким образом, медиакомпания присоединилась к растущему количеству корпораций, которые выходят из страны в ответ на агрессию РФ в Украине.

Пятнадцать развлекательных брендов Discovery, включая HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, распространяются через Media Alliance, совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой.

– Discovery решила приостановить трансляцию своих каналов и сервисов на территории России, – сказали в компании.

Напомним, что крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music закрывает свои офисы в России и объявила, что приостанавливает все бизнес-операции в РФ.

Кроме того, ранее Coca-Cola и PepsiCo сообщили, что приостанавливают работу в России.