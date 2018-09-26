Умер Пол Джон Васкес – актер сериала Скорая помощь

В США был найден мертвым актер Пол Джон Васкес, известный по сериалу Как я встретил вашу маму и Скорая помощь. Ему было 49 лет.

Об этом сообщает TMZ.

В бессознательном состоянии дома его нашел отец. Прибывшие на вызов медики не сумели спасти актера.

Точная причина смерти не называется.

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Предположительно, он мог умереть из-за инфаркта.

Джон Васкес также снялся в сериалах C. S. I.: Место преступления Нью-Йорк, Правосудие, Сыны Анархии и других. В целом на его счету участие в 20 проектах. Помимо этого, Васкес выступил продюсером и сценаристом короткометражной ленты Thug Alley (Переулок бандитов), которая находится на стадии подготовки к съемкам.

Напомним, 3 сентября клавишник австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет.

Фото: TMZ.