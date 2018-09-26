Уилл Смит прыгнул с вертолета в Гранд-Каньон

25 сентября голливудский актер Уилл Смит отметил свой 50-й день рождения. Он решил прыгнуть в Гранд-Каньон.
Видео прыжка актер выложил в своем Youtube-канале.
Смит совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона. Речь идет о разновидности тарзанки: Уилл Смит выпал в пропасть с вертолета на скорости до 120 км/ч.
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На земле за этим шоу наблюдали родственники и друзья актера.
Судя по кадрам перед прыжком, актер очень волновался, но в итоге все завершилось благополучно.
Напомним, в июле Уилл Смит вылез на крышу моста Сечени в Будапеште и станцевал там под композицию рэпера Дрейка.
Фото: dreamstime.
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