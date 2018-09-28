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Руслану провозгласили Послом возобновляемой энергии в мире

Руслана официально провозглашена глобальным Амбассадором возобновляемой энергии в мире и получила соответствующий сертификат инициативы Global 100%RE из рук Стефана Гсаенера, (генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации и член исполнительного комитета платформы Global 100%RE).

руслана

Перед началом перфоменса, вручением сертификата и объявления Русланы Амбассадором на сцену, чтобы провозгласить речи и поздравить певицу, также поднялись Ханс-Йозеф Фелль (президент Energy Watch Group, лауреат премии LUI Che Woo Prize), Андрей Конеченков (вице-президент Всемирной ветроэнергетической ассоциации, глава правления Украинской ветроэнергетической), Карло Райкер (исполнительный директор Немецкого ветроэнергетического союза).

Руслана обратилась к гостям WindEnergy Hamburg, ко всем своим поклонникам и друзьям, ко всему человечеству со словами:

– Я хочу обратиться ко всем и пообещать, что буду заниматься вопросом перехода человечества на 100% возобновляемые источники энергии 24/7. Я сделаю все, что от меня будет зависеть, чтобы это произошло как можно быстрее. Я призываю всех не забывать о возобновляемых источниках энергии. Недостаточно просто говорить. Не достаточно просто организовывать мероприятия. Для каждого человека переход на чистую энергию означает в том числе и отказ от искусственных вещей, от наркотиков. Для всего человечества и всей планеты это означает отказ от ядерной энергии, использования угля, нефти и газа – полный отказ от этой темной энергии и построенной на ней системы. Она разрушает всю нашу жизнь. Не только отдельную его часть.

Моя миссия как Посла – сделать возобновляемую энергию наиболее популярной энергией в мире. И я знаю, как это сделать с помощью своего голоса. У меня есть программа и план действий.

Я хочу, чтобы каждый человек на этой планете, задался вопросом, какую энергию он использует. У нас достаточно сил и возможностей изменить это, – сказала Руслана.

После торжественной части Руслана презентовала перфоменс Wild Energy на сцене, которая питалась автономно и исключительно от источников чистой возобновляемой энергии.

В течение двух дней до шоу была развернута мобильная солнечная электростанция и система резервирования накопленной энергии.

100% Возобновляемой Энергии возможны в любой сфере человеческой жизни и деятельности.

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Для Русланы, как для украинки, это вопрос независимости собственного государства, вопросы безопасности от внешнего энергетического шантажа и агрессии, вопрос здоровья и процветания страны, которая пережила крупнейшую в мире энергетическую катастрофу. И Руслана это доказала собственной деятельностью, собственным творчеством, собственным примером, и готова помочь всему человечеству перейти на 100 процентов чистой энергии.

Эту цель она провозгласила сегодня.

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Руслану провозгласили Послом возобновляемой энергии в мире / 12 фотографий

К слову, норвежские, шведские, американские и японские ученые составили список самых опасных для экологии городов мира. Самым опасным оказался Сеул. Киев попал на 230 место.

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