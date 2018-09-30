В США умер известный блюзовый гитарист и певец Отис Раш. Ему было 84 года.
Об этом сообщил его менеджер, передает NBS News.
Музыкант скончался из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году.
Отис Раш родился в Филадельфии (штат Миссисипи). Позже уехал в Чикаго, где в 14-летнем возрасте начал играть в местных клубах.
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На международный уровень музыкант впервые выбился в 1956 году с песней I Can’t Quit You Baby, которая уже считается классикой джазовой музыки.
Его музыка оказала значительное влияние на широкий диапазон исполнителей, начиная от Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона до рок-группы Led Zeppelin.
Напомним, вчера в США умер основатель группы Jefferson Airplane Марти Балин.
Фото: Pitchfork.
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