30 сентября на НСК Олимпийский в Киеве выступил известный испанский певец Энрике Иглесиас.

Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от концерта, выкладывая фото и видео.

Сам Иглесиас опубликовал видео в Instagram.

– Украина, спасибо за всю любовь! — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 30 Сен 2018 в 1:38 PDT

Поклонники певца разделились на 2 лагеря – одни остались в восторге от выступления. Иглесиас вышел на сцену с флагом Украины, а также традиционно поцеловал на сцене одну из пришедших фанаток.

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Другие же посетители пожаловались, что Иглесиас мало пел вживую и был “либо пьяный, либо под чем-то”.

Также их не устроила организация концерта и задержка выступления на 4 часа.

К слову, из-за концерта певца Энрике Иглесиаса в Киеве ограничивали на вход станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Фото, видео: Instagram.