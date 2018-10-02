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Стала известна причина смерти Шарля Азнавура

Причиной смерти французского шансонье Шарля Азнавура стал отек легких.

смерть шарля азнавура

Об этом пишет LCI.

Согласно результатам судмедэкспертизы, Шарль Азнавур скончался по естественным причинам. У артиста развился отек легких, когда он находился в ванной. В итоге, отек привел к кардиореспираторной недостаточности.

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При этом специалисты отрицают возможность нечаянного утопления певца во время нахождения в ванной.

Напомним, Шарль Азнавур скончался 1 октября в возрасте 94 лет.

Фото: dreamstime.

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