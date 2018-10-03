Кристиан Бэйл сыграет бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме Вице (Vice) режиссера Адама Маккея. Для этой роли актер набрал 30 кг.

Тизер к фильму режиссер опубликовал в Twitter.

– Рад анонсировать завтрашнюю презентацию промо-ролика фильма Вице – краткого экскурса в мир огромной, скрытой власти Дика Чейни, находившегося в тени, – написал режиссер на своей странице.

Читайте: Малкович: Украина для Голливуда – белое пятно, будто кто-то стер с карты

На размещенных им кадрах в образе 46-го вице-президента США предстает идущий по коридору с папкой бумаг в руках 44-летний Бэйл.

Для исполнения роли Бэйлу пришлось набрать около 30 кг веса, высветлить брови и постричься наголо.

Напомним, Кристиан Бэйл начал поправляться ради роли бывшего вице-президента США Дика Чейни летом прошлого года.