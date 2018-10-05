Американский актер Крис Эванс заявил, что больше не будет сниматься в Мстителях в роли Капитана Америки.

Как сообщил актер в своем Twitter.

Киностудия завершила досъемки второй части фильма Мстители: Война бесконечности, и его контракт с Marvel Studios истек.

– Официально закончил с Мстителями-4. Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль в последние 8 лет было для меня честью. Всем, кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале, спасибо за воспоминания. Я бесконечно вам благодарен, – говорится в сообщении.

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За несколько минут твит набрал несколько десятков тысяч репостов и больше сотни тысяч лайков.

К слову, в США актеры из Мстителей, Звездных войн, Очень странных дел и другие знаменитости поддержали американского подростка, над которым издеваются в школе.