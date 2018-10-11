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Селена Гомес попала в психиатрическую больницу

Американская певица Селена Гомес госпитализирована в психиатрическую больницу после эмоционального срыва.

селена гомес

Об этом сообщает TMZ.

Это уже вторая госпитализация за две недели.

26-летняя Гомес впервые попала в обычную больницу в конце сентября.

По словам источников, Гомес переволновалась из-за понижения количества лейкоцитов в крови — певица усиленно следит за своим здоровьем после операции по пересадке почки, которую она перенесла в сентябре 2017 года.

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В начале октября Гомес вновь была госпитализирована из-за неудовлетворительных результатов анализов крови.

Источники сообщают, что она попыталась выписаться из медучреждения самостоятельно, однако врачи отказались ее отпускать, из-за чего у артистки произошел эмоциональный срыв. Ее перевели в психиатрическое отделение, где она проходит диалектическую поведенческую терапию (этот метод снижает риски интенсивной эмоциональной реакции и суицидального поведения).

Напомним, Гомес пересадили почку ее лучшей подруги — Франсии Раиси в сентябре прошлого года.

Фото: dreamstime.

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