Американская певица Селена Гомес госпитализирована в психиатрическую больницу после эмоционального срыва.
Об этом сообщает TMZ.
Это уже вторая госпитализация за две недели.
26-летняя Гомес впервые попала в обычную больницу в конце сентября.
По словам источников, Гомес переволновалась из-за понижения количества лейкоцитов в крови — певица усиленно следит за своим здоровьем после операции по пересадке почки, которую она перенесла в сентябре 2017 года.
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В начале октября Гомес вновь была госпитализирована из-за неудовлетворительных результатов анализов крови.
Источники сообщают, что она попыталась выписаться из медучреждения самостоятельно, однако врачи отказались ее отпускать, из-за чего у артистки произошел эмоциональный срыв. Ее перевели в психиатрическое отделение, где она проходит диалектическую поведенческую терапию (этот метод снижает риски интенсивной эмоциональной реакции и суицидального поведения).
Напомним, Гомес пересадили почку ее лучшей подруги — Франсии Раиси в сентябре прошлого года.
Фото: dreamstime.