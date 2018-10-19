PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Без всяких "планов Барбаросса": Винник рассказал, как знакомится с девушками/

Без всяких “планов Барбаросса”: Винник рассказал, как знакомится с девушками

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал, что у него никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заинтересовать девушку.

олег винник

Об этом он рассказал в интервью глянцу Отдохни.

– Все знакомства были успешными. Все получалось без всяких “планов Барбаросса”. Не знаю, харизма ли это, талант ли, но я всегда пользовался спросом у прекрасного пола, – сказал певец.

Также Винник рассказал о публике на своих концертах.

– Бывали случаи, когда в зале на 50% был не мой зритель. Но я — артист. И даже “не мой” зритель после моего концерта часто говорит: Респект!” – говорит он.

Читайте: Винник, невеста и шесть охранников: исповедь главной звезды Украины

Кроме того, музыкант отметил, что даже на корпоративах он – не случайный артист.

– Меня не заказывают в обойме артистов. Во-первых, позволить себе Винника на корпоративе могут не все, во-вторых, эти люди на 100% знают, почему хотят пригласить именно меня, у них есть список песен, которые они хотят услышать, – сказал певец.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Олег Винник отдохнул в Доминиканской Республике.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Колпачок, огурец и печенье. В интернете продают вещи, которые трогал Винник
Лучший день: Потап и Олег Винник презентовали совместный клип
Розы и поцелуи: Олег Винник презентовал новый клип
Винник, невеста и шесть охранников: исповедь главной звезды Украины
Стильный и с розами: Винник показал тизер нового клипа
Так не поют! Из-за кого поссорились Винник и Шуров на Х Фактор
Надень вышиванку! Олег Винник выпустил новый трек ко Дню независимости
Олег Винник покорил волны и показал загорелый пресс
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка