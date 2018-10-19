Популярный украинский певец Олег Винник рассказал, что у него никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заинтересовать девушку.

Об этом он рассказал в интервью глянцу Отдохни.

– Все знакомства были успешными. Все получалось без всяких “планов Барбаросса”. Не знаю, харизма ли это, талант ли, но я всегда пользовался спросом у прекрасного пола, – сказал певец.

Также Винник рассказал о публике на своих концертах.

– Бывали случаи, когда в зале на 50% был не мой зритель. Но я — артист. И даже “не мой” зритель после моего концерта часто говорит: Респект!” – говорит он.

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Кроме того, музыкант отметил, что даже на корпоративах он – не случайный артист.

– Меня не заказывают в обойме артистов. Во-первых, позволить себе Винника на корпоративе могут не все, во-вторых, эти люди на 100% знают, почему хотят пригласить именно меня, у них есть список песен, которые они хотят услышать, – сказал певец.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Олег Винник отдохнул в Доминиканской Республике.