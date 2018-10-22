Актриса Дизель Шоу Яна Глущенко поблагодарила поклонников за поддержку и извинилась за то, что ее коллеги не всегда отвечают.

Обращение она опубликовала в сторис в Instagram.

– Хочу сказать огромное спасибо всем вам за теплые слова, за поддержку. Мы обязательно в ближайшее время поправимся. Извините, что мы не всем отвечаем, — сказала она.

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Судя по записи, актриса в данный момент до сих пор пребывает в одной из киевских больниц.

Напомним, утром 20 октября под Киевом произошло ДТП с актерами Дизель Шоу. Водитель автобуса с актерами не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии артистка Марина Поплавская погибла, Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни.