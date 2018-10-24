Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров женился, подтвердил свой брак и показал снимок с супругой – 28-летней Ольгой Абрамовой.
Сергей Шнуров опубликовал фото в Instagram.
Также под снимком певец написал стих, который подтверждает слухи о браке.
“Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.”
На фото Шнуров со своей новой женой позировали на набережной Санкт-Петербурга.
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Напомним, Сергей Шнуров и Матильда развелись после 10 лет брака. Новость стала неожиданностью для поклонников.
За время совместной жизни супруга стала для Шнура верным соратником и музой.
Фото: Instagram.
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