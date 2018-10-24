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Я никак не холостяк: Шнуров женился и показал супругу

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров женился, подтвердил свой брак и показал снимок с супругой – 28-летней Ольгой Абрамовой.

Сергей Шнуров опубликовал фото в Instagram.

Также под снимком певец написал стих, который подтверждает слухи о браке.

“Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.”

На фото Шнуров со своей новой женой позировали на набережной Санкт-Петербурга.

Читайте: Надень черное белье и поднимайся! Алиса Вокс обвинила Шнурова в домогательствах

Напомним, Сергей Шнуров и Матильда развелись после 10 лет брака. Новость стала неожиданностью для поклонников.

За время совместной жизни супруга стала для Шнура верным соратником и музой.

Фото: Instagram.

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