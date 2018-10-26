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Похороны Николая Караченцова: где будут прощаться и когда

Похороны российского актера Николая Караченцова пройдут 29 октября.

умер караченцов

Похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября, сообщает сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникация в Московской городской думе Евгений Герасимов.

Похоронят актера на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.

– Я думаю, что это будет Новодевичье кладбище или Ваганьковское, — предположил депутат.

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Церемония прощания пройдет на сцене театра Московского государственного театра имени Ленинского Комсомола.

В память о Караченцове Ленком изменит репертуар и исполнит на сцене спектакль Юнона и Авось.

Напомним, сегодня утром скончался Николай Караченцов. Смерть наступила на 73-м году жизни в Москве.

Фото: Vesti.Ru.

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