Похороны российского актера Николая Караченцова пройдут 29 октября.
Похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября, сообщает сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникация в Московской городской думе Евгений Герасимов.
Похоронят актера на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.
– Я думаю, что это будет Новодевичье кладбище или Ваганьковское, — предположил депутат.
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Церемония прощания пройдет на сцене театра Московского государственного театра имени Ленинского Комсомола.
В память о Караченцове Ленком изменит репертуар и исполнит на сцене спектакль Юнона и Авось.
Напомним, сегодня утром скончался Николай Караченцов. Смерть наступила на 73-м году жизни в Москве.
Фото: Vesti.Ru.