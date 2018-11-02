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Аниту Луценко ограбили: украли авто, драгоценности и даже туфли мужа

У фитнес-тренера Аниты Луценко похитили автомобиль, пока она отдыхала с мужем на курорте в Доминиканской Республике.

Аніта Луценко

– Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! – сообщила Анита в Instagram.

Анита Луценко уточнила марку авто с номерами – Nissan Juke АА8314PI и попросила о помощи, гарантировав вознаграждение за находку.

В Instagram-Stories она сообщила, что у нее также похитили все драгоценности, а у мужа – всю обувь.

К слову, ранее Анита Луценко показала упражнение “почти березка”, которое поможет избавиться от лишнего веса в области живота.

Фото: anitasporty

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