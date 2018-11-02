У фитнес-тренера Аниты Луценко похитили автомобиль, пока она отдыхала с мужем на курорте в Доминиканской Республике.
– Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! – сообщила Анита в Instagram.
Анита Луценко уточнила марку авто с номерами – Nissan Juke АА8314PI и попросила о помощи, гарантировав вознаграждение за находку.
В Instagram-Stories она сообщила, что у нее также похитили все драгоценности, а у мужа – всю обувь.
К слову, ранее Анита Луценко показала упражнение “почти березка”, которое поможет избавиться от лишнего веса в области живота.
Фото: anitasporty
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