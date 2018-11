14 ноября в Киеве состоится самый ожидаемый концер осени — в Украину приедет Стинг. Это уже четвертый приезд музыканта в столицу, но интерес к его музыке только растет. Факты ICTV разобрались, почему на шоу стоит сходить.

Причина первая: Стинг будет не сам

Да, возможно, это уже не первый приезд Стинга в Киев, но, тем не менее, именно этот концерт разительно отличается от предыдущих. Все просто — Стинг будет не сам. На этот раз музыкант прилетит в сопровождении своего друга — популярного ямайского регги-исполнителя, звезду 90-х — Шэгги, с которым записал совместный хит Don’t Make Me Wait.

Работать с Шэгги музыканту настолько понравилось, что продолжением стало 16 совместных песен, объединенных в один совместный альбом 44/876. В его названии зашифрованы телефонные коды Великобритании и Ямайки.

Помогали в записи ямайский бас-гитарист Роберт Шекспир из группы Sly and Robbie, звезда танцевальной музыки Ямайки Дониа, DJ Agent Sasco и гитарист из сопровождающей группы Стинга Доминик Миллер. Продюсерами стали Мартин Кирценбаум, Роберт Ортон и Тони Лейк.

Причина вторая: уникальная программа

Программа, которую Стинг и Шэгги привезут в Киев — это совершенно неожиданный музыкальный эксперимент.

По словам Стинга — музыканты и сами не ожидали, что получится так круто, ведь регги не совсем тот жанр, в котором певец привык писать свои песни. Еще пару лет назад Стинга и Шэгги сложно было представить вместе на одной сцене, но это произошло.

Как и сам альбом, концертная программа также построена на контрастах. По сути — это привычный Стинг, но дополненный расслабленными ямайскими аранжировками и солнечными регги-вставками. И все это с удивительно органично вписавшимся вокалом Шэгги.

Причина третья: возможность спеть любимые хиты хором

Конечно, Стинг понимает, что в Киеве от него ждут главные хиты. И конечно он их споет. Всего в сет-листе концерт заявлено 27 треков. Среди них: Englishman in New York, Shape of My Heart, Roxanne и самая популярная песня Шэгги — Boombastic.

Для того, чтобы зрители могли петь и танцевать вместе с музыкантами, Стинг заранее выдвинул украинским промоутерам обязательное требование — убрать VIP-столы. Под сценой должно быть единое пространство для тех, кто пришел на концерт петь и танцевать.

Причина четвертая: романтическое настроение

Стинг — это всегда романтика, как и осень. Но именно в этом концерте смешаются чувства, сезоны и настроения. Вначале, вы как следует потанцуете и подпитаетесь летним настроением регги, а после настроитесь на романтический лад под классические хиты. Одним словом — это будет целая буря эмоций.

Причина пятая: возможность стать частью большого события

В Киев Стинг и Шэгги приедут в рамках своего мирового турне. Кроме Украины 44/876 охватывает практически весь мир. Согласитесь, всегда круто быть частью такого большого события. Наверняка оно еще войдет в музыкальную историю.

