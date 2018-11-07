Американская певица Ариана Гранде победила в номинации Женщина года по версии Billboard.

Об этом сообщается на сайте издания.

По словам вице-президента издания Росса Скарано, Гранде заслужила это звание, потому что она очень мужественная и делает лучшую в своей карьере музыку.

Также он сказал, что певица решительно отстаивает свои действия в мире, который “часто негостеприимен к несгибаемым женщинам”.

Помимо музыки, Гранде использует свою платформу для поддержки убеждений, в которые она верит.

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В марте певица выступила в поддержку более разумных законов о контроле над оружием и постоянно выступает за гендерное равенство и права ЛГБТ.

После трагического взрыва на Манчестер Арене во время ее концерта певица помогла организовать благотворительный концерт One Love Manchester, который собрал более 23 миллионов долларов для помощи жертвам и их семьям.

Церемония награждения пройдет 6 декабря в Нью-Йорке (США) в рамках 13-го торжественного обеда и концерта Женщины в музыке.

Напомним, в прошлом году обладательницей премии Женщина года стала певица Селена Гомес.

Фото: dreamstime.