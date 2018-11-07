Актриса Наталья Корчагина ушла из жизни в возрасте 70 лет.
Наталья Корчагина умерла в Москве 5 ноября. Причина смерти пока не разглашается.
Российская актриса родилась 24 июля 1948 года.
После получения актерского диплома Корчагина несколько лет работала в одном из театров Казани.
В 1974 году ее пригласили работать в Театр Юного зрителя в Москве.
Актриса достаточно быстро стала известной на московской сцене, принимая участие в различных по стилистике ролях и востребованных спектаклях.
В 1977 году Корчагина впервые появилась на экранах. Она снялась в фильме Встреча на далеком меридиане. Эта роль не принесла заметного успеха и после этого актриса продолжительное время играла только в театре.
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На экраны актриса вернулась только в 2000-х годах и добилась большого успеха. Она снималась во многих фильмах и телесериалах, став популярной киноартисткой.
Среди самых заметных теле-работ – Мой ласковый и нежный мент, Моя прекрасная няня, Два цвета страсти, Дом образцового содержания и другие.
До последних дней Корчагина считалась одной из самых востребованных и известных российских актрис. Она принимала участие во многих спектаклях в ТЮЗе. Работу на сцене актриса совмещала с постоянными съемками в кино и сериалах.
Напомним, сегодня стало известно, что Корчагина умерла на 71-м году жизни. Похороны пройдут 8 ноября.
Фото: novosti-n.org.