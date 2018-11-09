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100 газет и 3 пары трусов: райдеры украинских звезд

Украинские звезды часто указывают в своих райдерах необычные вещи – 100 газет, огромные зеркала или киндер-сюрпризы.

Об этом рассказывается в сюжете передачи Утро в Большом Городе.

Конечно, есть и скромные артисты. К примеру, ведущий Юрий Горбунов просит у организаторов сладкого, кофе, воды и по возможности бизнес-класс. Но он скорее исключение.

Украинский певец Melovin заявил, что никогда не сядет в Ладу, потому он считает, что “артисту должно уделяться какое-то особое внимание”.

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Певец Monatik в официальном райдере указал 30 бутылок воды, 6 плиток шоколада, 6 редбулов и 10 киндер-сюрпризов.

Руслана указала президентский люкс.

Участник ТНМК Фагот требует от организаторов хорошей выпивки.

Верка Сердючка просит 100 газет, Оля Полякова хочет зеркало, не менее 2,5 метра высотой.

Участник группы Время и Стекло Позитив требует в райдере три пары трусов.

Напомним, в сентября состоялся концерт Энрике Иглесиаса в Киеве. В своем райдере певец попросил 48 бутылок пива, 10 пицц и фарфор.

Фото: monatik_official.

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