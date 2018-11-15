Актер Дизель Шоу Егор Крутоголов показал танцевальные движения на костылях.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

– Учусь заново танцевать. Потом, думаю, попробовать ходить, – написал актер под видео.

На ролике Крутоголов под музыку танцует в гостиной у себя в квартире.

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К слову, актер сейчас восстанавливается дома и передвигается с помощью двух костылей.

Напомним, смертельное ДТП с участием юмористов из Дизель Шоу произошло утром 20 октября недалеко от Киева, когда они возвращались с гастролей.

Актриса Марина Поплавская погибла на месте. Яну Глущенко и Егора Крутоголова госпитализировали.

Остальные актеры получили различные переломы и ушибы.