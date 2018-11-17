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5 хитов, прославивших Евгения Осина

17 ноября в Москве умер певец Евгений Осин. Факты ICTV предлагают вспомнить 5 хитов музыканта, которые принесли ему популярность.

умер осин

По информации российских СМИ, певец умер от остановки сердца.

Евгений Осин стал популярным в 80-х годах.

Читайте: Известный певец пропал без вести в Москве

За это время у певца появились хиты, которые сделали его популярным по всему СНГ.

Плачет девушка в автомате

А когда на море качка

Портрет работы Пабло Пикассо

Таня плюс Володя

Ялта

Напомним, сегодня российский певец Евгений Осин умер в Москве. Ему было 54 года.

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