Российский певец Евгений Осин умер в Москве. Ему было 54 года.
Об этом сообщают российские СМИ.
Певец умер в своей московской квартире.
Причина смерти пока не сообщается.
К слову, в последние годы Осин проходил курс лечение от алкоголизма в клинике Таиланда.
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По словам его родственников, последние две недели перед тем, как певец попал в клинику в Москве и поездкой на Самуи в 2017 году Осин практически не передвигался самостоятельно.
В 80-х годах Осин стал известен благодаря исполнению таких песен, как Плачет девушка в автомате, Не верю, Восьмое марта.
Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что Осин пропал без вести в Москве. Тогда его сестра обратилась в полицию с заявлением об исчезновении артиста.
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