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Факти / Шоу-бізнес / Зірки / П'ять жінок звинуватили Люка Бессона в сексуальних домаганнях/

Пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах

Режиссера Люка Бессона обвинили в недопустимом поведении две сотрудницы его корпорации Europacorp, две бывшие студентки школы киногородка (расположенного на территории EuropaCorp) и модель Карин Изамбер.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, к обвинениям манекенщицы Сенд Ван Рой, выдвинутым в мае этого года, добавились показания еще пяти француженок.

Все заявления женщин относятся к периоду 1995-2016 лет.

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По данным Mediapart, бывшая студентка киношколы Люка Бессона дала показания полиции в июле. Данные события произошли в январе 2016 года, когда она училась на втором курсе в киношколе и проходила стажировку на съемках фильма Валериан и город тысячи планет.

Модель Сенд Ван Рой подала против Бессона в мае и утверждает, что была изнасилована в одном из отелей в Париже.

У Бессона пока никак не отреагировали на появившуюся в СМИ информацию.

Ранее американского актера Моргана Фримена обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

Фото: news.sky.com.

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