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Тарантино впервые женился

28 ноября в Лос-Анджелесе (США) американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэлле Пик.

Об этом сообщает издание People.

Для свадьбы невеста выбрала платье с оголенными плечами и фатой от дизайнера Даны Харель, а 55-летний Тарантино выбрал классический черный костюм.

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Тарантино и 35-летняя Пик познакомились в 2009 году, когда режиссер презентовал свой фильм Бесславные ублюдки в Израиле.

Тогда пара начала встречаться, но они быстро расстались.

В 2016 году они возобновили отношения, и в сентябре 2017 года Тарантино сделал Пик предложение.

Фото: People.

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