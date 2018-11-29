28 ноября в Лос-Анджелесе (США) американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэлле Пик.
Об этом сообщает издание People.
Для свадьбы невеста выбрала платье с оголенными плечами и фатой от дизайнера Даны Харель, а 55-летний Тарантино выбрал классический черный костюм.
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Тарантино и 35-летняя Пик познакомились в 2009 году, когда режиссер презентовал свой фильм Бесславные ублюдки в Израиле.
Тогда пара начала встречаться, но они быстро расстались.
В 2016 году они возобновили отношения, и в сентябре 2017 года Тарантино сделал Пик предложение.
Фото: People.
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