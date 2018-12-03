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Как у Лепса и Шнура: гонорар Лободы за новогодние корпоративы в РФ

Украинская певица Светлана Лобода выступит на новогодних корпоративах в России за €120 тыс (3,8 млн грн).

Лобода заработает €120 тыс., выступая новогодних корпоративах в России, пишет СтарХит.

По информации издания, гонорар певицы такой же, как у Григория Лепса и Сергея Шнурова.

€120 тыс. Лобода берет только за выступление на корпоративе. Певица не садится за стол и не пьет с гостями.

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Также издание отмечает, что Лобода сейчас является одной из самых востребованных артистов в России.

Напомним, в прошлом году певица выступала на новогодних корпоративах за 1,7 млн грн (€53 тыс).

Фото: Instagram.

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