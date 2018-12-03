Украинская певица Светлана Лобода выступит на новогодних корпоративах в России за €120 тыс (3,8 млн грн).
Лобода заработает €120 тыс., выступая новогодних корпоративах в России, пишет СтарХит.
По информации издания, гонорар певицы такой же, как у Григория Лепса и Сергея Шнурова.
€120 тыс. Лобода берет только за выступление на корпоративе. Певица не садится за стол и не пьет с гостями.
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Также издание отмечает, что Лобода сейчас является одной из самых востребованных артистов в России.
Напомним, в прошлом году певица выступала на новогодних корпоративах за 1,7 млн грн (€53 тыс).
Фото: Instagram.
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