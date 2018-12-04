7 декабря телеканал ICTV покажет фильм Королева юмора о звезде Дизель Шоу Марине Поплавской.

Королева юмора раскроет неизвестные грани юмористки, которую любили миллионы.

Читайте: Не остановимся, чтобы ей было смешно – актер Дизель Шоу о Поплавской

В фильме покажут неопубликованное эксклюзивное видео и услышат откровенные признания о Марине Поплавской от ее близких, друзей и коллег. Их воспоминания откроют все, что было скрыто за ее образом.

– Это кино о невероятно талантливом человеке, который пришел к успеху, снискал любовь миллионов, но путь к этому признанию точно не был устлан розами. Зритель ее видел такой большой, уверенной в себе женщиной. А на самом деле за этим скрывалась часто очень неуверенная в себе маленькая девочка, со своими комплексами, страданиями, болью… Человек, который, казалось, имел или мог иметь все, а на самом деле искал элементарного женского счастья – семью, дом, наполненный детским смехом, в котором бы ее кто-то ждал… На сцене она могла одним словом рассмешить заполненный зал, а за кулисами – нередко плакала. Марина в кадре и за кадром – это далеко не всегда один и тот же человек, – рассказал один из создателей фильма Сергей Смальчук.

Авторы спецпроекта ставили целью раскрыть личность звезды под совсем другим углом – обычной женщины, которая стремилась элементарного человеческого счастья.

– Все знают Марину как суперяркий типаж. Но я надеюсь, что фильм выйдет в первую очередь про женщину с внутренним светом. Которая очень часто чувствовала себя одинокой. И о том, как она пыталась стать счастливой. Не ради себя. А для того, чтобы каждая женщина в зрительном зале поверила в то, что счастье возможно – независимо от того, сколько ей лет, какой бы размер одежды она не носила, – рассказала продюсер проекта Инесса Соболева.

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

Водитель автобуса с актерами Дизель Шоу не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.