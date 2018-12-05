PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Умер актер Филип Боско/

Умер актер Филип Боско

В Нью-Джерси (США) умер американский актер Филип Боско. Ему было 88 лет.

О смерти Филипа Боско сообщает The New York Times.

По словам его дочери, причиной смерти актера стали осложнения, вызванные слабоумием.

Боско умер в своем доме в Нью-Джерси.

Актер родился в 1930 году в Джерси-Сити. Карьеру в кино начал в 1985 году.

Читайте: Умер украинский переводчик Кинга и Коэльо Виктор Шовкун

Боско снимался в таких картинах, как Трое мужчин и младенец, Двое: Я и моя тень, Клуб первых жен и Кейт и Лео. Последним фильмом с его участием стал Дикари, который вышел в 2007 году.

В 1989 году Боско получил премию Tony.

Актерскую карьеру он завершил в 2010 году.

Напомним, 26 ноября умер известный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка