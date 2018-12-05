В Нью-Джерси (США) умер американский актер Филип Боско. Ему было 88 лет.
О смерти Филипа Боско сообщает The New York Times.
По словам его дочери, причиной смерти актера стали осложнения, вызванные слабоумием.
Боско умер в своем доме в Нью-Джерси.
Актер родился в 1930 году в Джерси-Сити. Карьеру в кино начал в 1985 году.
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Боско снимался в таких картинах, как Трое мужчин и младенец, Двое: Я и моя тень, Клуб первых жен и Кейт и Лео. Последним фильмом с его участием стал Дикари, который вышел в 2007 году.
В 1989 году Боско получил премию Tony.
Актерскую карьеру он завершил в 2010 году.
Напомним, 26 ноября умер известный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.
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