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Кардашьян снялась в совершенно прозрачном платье

Ким Кардашьян порадовала поклонников новым провокационным снимком.  

Американская звезда Ким Кардашьян продолжает провоцировать публику в своем Instagram.

На новом снимке мать троих детей появилась в совершенно прозрачном платье.

– Примерка, — так подписала фото Кардашьян.

К слову, не все оценили горячий снимок звезды, который набрал более 2 миллионов лайков за 6 часов. Некоторые высказались о том, что Кардаьян якобы копирует певицу Шер в ее молодые годы.

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Напомним, Ким Кардашьян пришлось эвакуировать во время пожаров в Калифорнии.

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