Скандальная украинская певица Ани Лорак снялась в рекламе йогурта для российского телевидения.

Ани Лорак снялась в рекламе йогурта для российского телевидения и опубликовала ее на своей странице в Instagram.

– Правильное питание определяет наше здоровье. Настроение на высоте! Как и я каждый день! – продолжила рекламировать йогурт уже в подписи к видео.

За пять часов ролик посмотрели более 170 тыс. раз.

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Поклонники отметили, что голос и внешность Ани Лорак очень изменились.

– Нос как у Майкла Джексона, да и похожа на него после пластики. Голос противный. Оригинальный гораздо сексуальные и ярче, – пишут подписчики.

Напомним, 31 января Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Видео: anilorak