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Давай что-то новое! Каменских раскритиковали за голое фото в постели

Украинская певица Настя Каменских показала в постели обнаженную пятую точку.

каменских

Украинская певица Настя Каменских оказала в постели обнаженную пятую точку, снимок она опубликовала в Instagram.

Певица позирует в постели без одежды, прикрывшись одеялом.

Фотография набрала более 181 тысячу лайков.

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– Кто еще не видел мою Попа как у Ким – ссылка в профиле – написала она.

Многие подписчики певицы не оценили фото и предположили, что Насте больше нечего показать, кроме обнаженных фото.

– Давай что-то новое! Все уже видели, – пишут в комментариях.

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее Каменских сфотографировала, как загорает на отдыхе в мини-бикини.

Фото: kamenskux

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