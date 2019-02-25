Украинская певица Настя Каменских показала в постели обнаженную пятую точку.
Украинская певица Настя Каменских оказала в постели обнаженную пятую точку, снимок она опубликовала в Instagram.
Певица позирует в постели без одежды, прикрывшись одеялом.
Фотография набрала более 181 тысячу лайков.
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– Кто еще не видел мою Попа как у Ким – ссылка в профиле – написала она.
Многие подписчики певицы не оценили фото и предположили, что Насте больше нечего показать, кроме обнаженных фото.
– Давай что-то новое! Все уже видели, – пишут в комментариях.
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Ранее Каменских сфотографировала, как загорает на отдыхе в мини-бикини.
Фото: kamenskux